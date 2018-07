Infraero registra atrasos em um terço dos voos da Gol O último boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na tarde de hoje, apontou atrasos em 35,3% dos voos da companhia aérea Gol. Até as 15 horas, dos 456 voos programados pela empresa, 161 atrasaram e outras sete operações foram canceladas (1,5%). Em todo o País, 22,1% dos voos previstos sofreram atrasos superiores a meia hora. Dos 1.450 voos programados, 321 saíram fora do horário previsto e 50 foram suspensos. Segundo a estatal, entre os principais terminais, o maior porcentual de atrasos foi verificado no Aeroporto do Galeão, no Rio, onde 51 dos 105 voos previstos sofreram atrasos (48,6%). Nenhuma operação foi suspensa no terminal. No Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, dos 89 voos programados, 32 atrasaram (36%) e três foram cancelados (3,4%). O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, contabilizava atrasos em 32 das 134 operações programadas (23,9%). Dois voos foram suspensos (1,5%). Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a Infraero registrou atrasos em 18 das 142 operações previstos (12,7%). Sete operações foram suspensas (4,9%).