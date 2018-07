Infraero registra cancelamentos em 15,2% dos vôos

Boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) às 19 horas mostra que, das 1.557 decolagens previstas para hoje, feriado de Natal, nos aeroportos do País, 172 delas registraram atrasos de mais de meia hora. O índice representa 11% das operações. O número de cancelamentos, porém, é maior. Do total de vôos agendados, 237 (15,2%) não foram realizados. Entre os principais terminais, o de Brasília foi o mais problemático do dia até as 19 horas, com 22,4% de suas operações atrasadas - 28, de 125 vôos. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, quatro vôos estavam com atrasos de mais de 30 minutos, entre os 209 programados. Já em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica, dos 171 vôos previstos, 26 (15,2%) estavam com alteração de horários e 10 foram cancelados.