Infraero registra poucos atrasos e voos cancelados A Infraero registra poucos problemas em voos domésticos ou internacionais nos aeroportos sob sua administração neste domingo. Dos 640 voos domésticos programados desde a meia-noite, 32 decolaram fora do horário previsto (5% do total), sendo que 11 (1,7%) ainda não haviam partido até as 11h. Um total de 42 voos (6,6% do total) foram cancelados.