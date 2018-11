Infraero: Santos Dumont tem 55% dos voos cancelados Mais da metade dos voos programados no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foram cancelados na manhã de hoje por conta das chuvas que atingem a região. O aeroporto ficou fechado das 6h32 às 9h10. A partir desse horário, passou a operar por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista.