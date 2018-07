Inframerica assume no sábado o aeroporto de Brasília O Aeroporto Internacional de Brasília troca de mãos no sábado, e o consórcio privado Inframerica que assume o comando no lugar da estatal Infraero promete inaugurar no mesmo dia uma série de inovações. Um dos maiores gargalos do terminal hoje, o estacionamento, terá 1.312 vagas a partir do fim de semana, 278 mais do que dispõe atualmente. Além disso, toda a área do aeroporto contará com acesso ilimitado e gratuito a redes wi-fi de internet.