Inframérica fica com aeroporto no RN por R$170 milhões

O aeroporto de São Gonçalo do Amarante é o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada, dentro do plano do governo de ampliar os investimentos no setor antes da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no país.

O Inframérica venceu a disputa com oferta de 170 milhões de reais, já na fase de viva-voz do leilão.

O valor representa um ágio de 228,82 por cento sobre o lance mínimo de 51,7 milhões de reais definido pelo governo.

Outros três grupos apresentaram ofertas pelo aeroporto na primeira fase do leilão: ATP-Contratec (62,04 milhões de reais), Aeroleste Potiguar (51,7 milhões de reais) e Aeroportos Brasil (proposta inicial de 75 milhões de reais).

Na fase de viva-voz, permaneceu na licitação, além do Inframérica, o consórcio Aeroportos Brasil, com proposta final de 166 milhões de reais, segundo dados no site da BM&FBovespa.

De acordo com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, o ágio no leilão mostra a confiança da iniciativa privada no setor aéreo brasileiro.

A Inframérica terá prazo de três anos para construir os terminais no aeroporto. A exploração de São Gonçalo do Amarante pelo consórcio será por 25 anos, prazo que poderá ser estendido por mais cinco anos, quando o aeroporto retornará à União.

Os investimentos previstos são de 650 milhões de reais.

A previsão é de tráfego de 3 milhões de passageiros no aeroporto em 2014, chegando a 4,7 milhões em 2020 e a 7,9 milhões em 2030.

