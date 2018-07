Inglaterra espera que zona do euro adote plano de apoio a bancos Os países da zona do euro devem adotar planos que englobem apoio a seus setores financeiros, disse o primeiro ministro britânico Gordon Brown neste domingo. "Acredito que nossos colegas da Europa irão levar adiante planos abrangentes que eles discutem nesta reunião", Brown disse a jornalistas. Mais cedo, Brown se encontrou com o presidente da França Nicolas Sarkozy em uma reunião de emergência entre os países da zona do euro convocada para debater medidas que evitem o aprofundamento da crise financeira mundial. Brown afirmou que as decisões que serão tomadas nos próximos dias vão afetar os mercados pelos próximos anos. Segundo ele, "a questão é: estamos colocando a casa em ordem para o futuro do mercado financeiro?". De acordo com o primeiro ministro, "nenhum país pode resolver aquilo que é um problema financeiro global". (Reportagem de Huw Jones e Tamora Vidaillet)