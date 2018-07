Inglaterra não terá Cahill na Euro 2012

A única boa notícia para o time, que enfrenta uma crise de lesões crescentes, foi que John Terry, também zagueiro e companheiro de Cahill no Chelsea, foi liberado para jogar após exames no tendão da perna.

A Federação de Futebol disse que Cahill foi afastado da seleção para a competição na Polônia e na Ucrânia, que começa na sexta-feira.

"O zagueiro do Chelsea tem duas fraturas na mandíbula, uma de cada lado. A equipe médica da Inglaterra tem mantido contato com os médicos do time de Cahill que o tratarão daqui em diante", declarou em um comunicado.

Martin Kelly, zagueiro do Liverpool, se juntará à equipe dependendo da concordância da equipe médica da Uefa, depois de treinar com os outros jogadores na semana passada e viajar para a Noruega com eles para o primeiro amistoso do técnico Roy Hodgson.

Cahill se machucou aos 17 minutos do jogo de sábado quando foi empurrado pelas costas pelo atacante belga Dries Mertens e se chocou com o goleiro inglês Joe Hart.