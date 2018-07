Inglaterra perde o tenor Philip Langridge O tenor britânico Philip Langridge morreu na sexta-feira em decorrência de um câncer. Nascido em 1939, ele estreou como tenor em 1964, com Capriccio, de Richard Strauss, no festival de Glyndebourne, na Inglaterra. Langridge, que fez sua estreia americana no Metropolitan Opera, de Nova York, em 1985, interpretando Cosi Fan Tutte, de Mozart, foi um dos tenores de maior destaque das óperas de Benjamin Britten, na Royal Opera House, na English National Opera, na Metropolitan Opera, no La Scala, em Munique, Los Angeles e Florença. Em 2001, ele foi eleito o melhor cantor pela Royal Philharmonic Society.