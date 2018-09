Inglês é preso após esfaquear mulher no Rio

O inglês Nigel Peter Bush, de 40 anos, foi preso no fim da noite de domingo, 11, depois de esfaquear a mulher Joana Daut, de 32 anos, e ameaçar jogar a filha de 4 anos pela janela, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, ele estava bêbado quando discutiu com a mulher e a atacou com uma faca. Ele teve um corte profundo em uma das mãos. A mulher contou à polícia que ele pegou a filha do casal e a pendurou para fora da janela. Foi só depois que ela telefonou para a polícia, que ele resolveu entregar a criança. Transtornado, ele sentou-se no ar condicionado do apartamento, com as pernas para fora da janela, depois de jogar álcool na casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o convenceu a se entregar. Depois de ser levado para a 78ª Delegacia de Polícia, Bush se machucou ao se debater contra a grade da cela. Durante a madrugada, ele foi levado para o Hospital Azevedo Lima, onde permanecia internado até a noite desta segunda-feira. A mulher e a filha de Bush - cujo nome não foi revelado - passam bem.