Inglês é preso por correr sem roupas ao lado de tocha olímpica

Um homem foi preso depois de correr sem roupas durante a passagem da tocha olímpica pela cidade de Henley, a oeste de Londres.

Nas costas do homem estava escrito em inglês Liberte o Tibete e ele conseguiu percorrer uma parte do percurso onde o público estava reunido para ver a passagem da tocha ao lado do rio Tâmisa.

Além do slogam pela libertação do Tibete, o manifestante usava apenas tênis e meias, além de carregar o que parecia ser uma tocha de brinquedo.

A polícia local informou que o homem tem vinte e sete anos, é da cidade inglesa de Henley e foi preso.

O desfile da tocha por Henley continuou normalmente.