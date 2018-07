Inglesa identifica câncer em foto de bebê enviada por e-mail

A inglesa Madeleine Robb identificou um tumor maligno raro nos olhos da filha de uma amiga que mora no estado americano da Flórida através de uma foto enviada por e-mail. Robb, que mora na cidade de Stretford, no sudoeste da Inglaterra, conheceu a americana Megan Santos em um fórum na internet porque suas filhas haviam nascido no mesmo dia. As duas começaram a trocar e-mails com freqüência, mas nunca se conheceram pessoalmente. Em um dos e-mails enviados por Santos, ela adicionou fotos do aniversário de um ano de sua filha, Rowan. Ao ver as fotografias, Robb percebeu uma mancha branca nos olhos da menina e enviou um e-mail para a amiga aconselhando que procurasse ajuda médica. Robb levou sua filha ao médico, que a diagnosticou com um tipo raro de câncer conhecido como retinoblastoma. O tumor atinge principalmente as crianças e pode ser fatal se não for tratado no estágio inicial. Reflexo Robb conta que assim que viu as fotografias sabia que algo estava errado, já que o reflexo branco nos olhos de Rowan aparecia em todas as imagens. "Eu reconheci por causa de algo que li em um artigo no jornal", disse. "Enviei um e-mail para Megan dizendo que seria importante ela checar a mancha com um médico", afirmou. A mãe decidiu levar a criança ao médico no mesmo dia e disse que nunca poderá agradecer à amiga por correspondência o suficiente. "Se Madeleine não tivesse percebido isso, talvez iríamos demorar para levar Rowan ao hospital", disse. A criança irá perder o olho esquerdo, mas os médicos afirmam que as chances de sobrevivência da menina são muito maiores porque a doença foi diagnosticada no estágio inicial. "Eu gostaria de poder encontrar Megan pessoalmente e dar-lhe um abraço, já que ela é a razão pela qual vamos ter nosso bebê no seu segundo aniversário", disse Santos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.