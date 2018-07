Ingresso para desfile das campeãs no Rio já está no fim Mais de 90% dos 62 mil ingressos postos à venda para assistir ao desfile do Sábado das Campeãs, no próximo dia 20, na Marquês de Sapucaí, no Rio, já foram vendidos, de acordo com informações da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).