A etapa de São Paulo da Fórmula Indy tem novos postos de venda de ingressos. Além da bilheteria oficial, no Morumbi Shopping, os bilhetes também estão à disposição no Shopping Anália Franco, Postos Ipiranga (Faria Lima, 3825, Dr. Franco da Rocha, 664 e Portugal, 1756, em Santo André), e no próprio Sambódromo do Anhembi, local da prova do dia 14 de março.