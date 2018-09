Ingressos da Olimpíada de Londres são alvo do crime organizado

"Não estamos falando sobre atividade criminal de baixo nível", disse Downing numa entrevista coletiva sobre Londres 2012 na qual forneceu detalhes da Operação Podium, que terá como alvo cambistas, fraudadores e sites ilegais.

"A partir do que temos conhecimento até agora, acreditamos que há ligações com o crime organizado. Sejamos honestos, não vamos impedi-los, mas vamos dificultar ao máximo a possível ação criminosa."

"Se (as gangues criminosas) tiverem um modelo empresarial, elas vão olhar para Londres 2012 e verão que é um lugar arriscado para operar."

Downing lidera uma equipe com 36 detetives especializados em crime organizado e em fraude de ingressos. Nas nove operações realizadas até agora, a equipe fez 36 prisões, quase todas de cidadãos britânicos.

"Esta é a primeira vez que há uma equipe exclusiva para combater o crime organizado no entorno das Olimpíadas", acrescentou Downing. "Faremos o máximo para protegê-la em todos os pontos."

A polícia já tem uma lista com centenas de cambistas conhecidos que já atuaram em outras Olimpíadas e na Copa do Mundo da África do Sul, no ano passado. As medidas para que eles não atuem em Londres 2012 incluirão ordens de exclusão, multas de até 5 mil libras (8.067 dólares) e até prisão.

"Queremos fazer do Parque Olímpico uma zona proibida para esses indivíduos conhecidos que não aprenderam a lição", afirmou Downing.

Cerca de 6,6 milhões de ingressos para os Jogos serão colocados à venda no dia 15 de março por um período inicial de seis semanas, com preços entre 20 libras e 2.012 libras, para os melhores lugares na cerimônia de abertura.

Outros 2 milhões irão para os patrocinadores, os comitês olímpicos nacionais, federações esportivas e o COI.