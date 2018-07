Ingressos para carnaval de SP já estão à venda O primeiro lote de ingressos para o camarotes da Brahma e arquibancada VIP para o Carnaval 2012, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, já estão à venda. Os interessados pelos camarotes poderão fazer a compra através do telefone (11) 3369 1053 ou do e-mail carnaval2012@ingressofacil.com.br.