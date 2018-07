Ingressos para o carnaval já estão esgotados no Rio

Esgotaram-se em uma hora e 35 minutos os ingressos para os dois dias de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial vendidos para a cidade do Rio, que acontecerão nos dias 2 e 3 de março. Foram 36 mil ingressos reservados, e que devem ser pagos até sexta-feira, 17. Caso esse pagamento não seja efetuado, os ingressos voltam a ser disponibilizados. Para outros Estados do Brasil a venda continua, pelo telefone 31-3035-7676 (atendimento das 9 às 17 horas).

As cadeiras individuais dos setores 12 e 13, que custam R$ 140, foram as de saída mais rápida: acabaram em cinco minutos. A reserva de ingressos pelo telefone é considerado pela Liga das Escolas de Samba o método mais democrático para a venda, pois todos têm acesso a um aparelho de telefone. O sistema substitui as longas filas que se formavam, com pessoas dormindo dias antes para garantir um lugar na Marquês de Sapucaí no carnaval.