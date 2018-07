Ingressos para o filme da turnê de Jackson Os ingressos para o filme This Is It, que mostra cenas daquela que seria a última turnê de Michael Jackson, começam a ser vendidos no próximo domingo. Os fãs do Rei do Pop podem comprar as entradas pelo site www.thisisitofilme.com.br. O filme, que entra em cartaz no dia 28 de outubro, terá uma pré-estreia para convidados no dia anterior em mais de 15 cidades, incluindo Los Angeles, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Berlim, Tóquio e Paris. Ao todo, foram filmadas mais de cem horas de bastidores e ensaios dos shows que Jackson, morto em junho, faria na O2 Arena, em Londres.