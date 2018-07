Ingressos para velório de Michael Jackson serão sorteados pela internet

Os 17,5 mil ingressos para o velório público de Michael Jackson, a ser realizado na terça-feira no ginásio Staples Center, em Los Angeles, serão sorteados pela internet.

Os detalhes da cerimônia foram divulgados nesta sexta-feira pela empresa AEG Live, proprietária do ginásio.

Segundo a empresa, 11 mil ingressos serão oferecidos para assistir ao velório dentro do Staples Centre.

Outros 6,5 mil ingressos serão sorteados para assistir ao evento em um telão em um teatro próximo ao ginásio.

Os fãs que desejarem participar do evento - serão sorteadas 8.750 pessoas, cada uma com direito a dois ingressos - devem se registrar no site do Staples Center e o sorteio, aleatório, será realizado no domingo.

Para os fãs

Os responsáveis pela segurança do velório fizeram um apelo para que os fãs que não conseguirem ingressos para o evento assistam a cerimônia em casa para não causar tumulto na região do Staples Center, no centro de Los Angeles.

Em uma coletiva, o representante da família Jackson, Ken Sunshine, disse que os familiares queriam acomodar a maior quantidade de fãs possível no velório.

"É tudo para os fãs", disse.

Michael Jackson vinha realizando os ensaios para a série de shows marcados para julho no Staples Center, onde o time de basquete da NBA Los Angeles Lakers faz seus jogos.

As últimas imagens do cantor em vídeo mostram Michael Jackson em um dos ensaios, dois dias antes de morrer, cantando a faixa They Don't Care About Us. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.