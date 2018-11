Ingrid diz apoiar terceiro mandato presidencial de Uribe

A ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt disse nesta quinta-feira, 3, estar de acordo com a possibilidade de um terceiro mandato na Presidência na Colômbia. Questionada sobre se apoiaria o direito de o presidente Álvaro Uribe se candidatar a uma segunda reeleição, atualmente em discussão no Congresso, Betancourt disse: "Sim, eu gosto da reeleição. Uma segunda reeleição, sim, por que não?". A franco-colombiana foi resgatada na quarta pelo Exército colombiano de um cativeiro na selva, onde era mantida refém do grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) havia mais de seis anos. "Eu gosto da reeleição. Parece-me que é um bom sistema, eu gosto da continuidade", afirmou, durante uma coletiva de imprensa em Bogotá nesta quinta. Veja também: 'Ingrid tem algumas seqüelas, mas está muito bem', diz marido Exército colombiano apresenta rebeldes detidos no resgate Reféns contam como era o dia-a-dia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre Ingrid "Acredito que os povos devem ter o direito de escolher seu rumo e se manter durante alguns anos nele, porque isso permite mudar o país", afirmou Betancourt, que estava acompanhada de seus filhos, Melanie e Lorenzo Delloye, e de sua irmã, Astrid. "A falta de rumo e constância nas políticas muitas vezes é mais nociva que uma má política", disse. Golpe contra as Farc A ex-refém disse que a reeleição de Uribe, em 2006, foi um "grande golpe" contra as Farc. Segundo ela, até então o grupo rebelde se beneficiava da alternância na Presidência para reestruturar sua política. "Um dos êxitos do governo Uribe foi colocar a figura da reeleição dentro das regras democráticas colombianas", acrescentou. "Isso mudou completamente as regras do jogo. Eles (as Farc) estavam acostumados com o fato de que, com a mudança de governo, tinham a possibilidade de se reestruturar." Candidatura Betancourt não descartou a possibilidade de se candidatar à Presidência nas eleições de 2010. A ex-candidata foi seqüestrada pelas Farc no dia 23 de fevereiro de 2002, quando fazia campanha para a Presidência. Analistas consideram que a libertação de Betancourt e dos outros 14 reféns resgatados pelo Exército colombiano nesta quarta-feira contribuirá para o aumento da popularidade de Uribe, no momento em que o Congresso discute o polêmico projeto de reforma constitucional que permitiria ao presidente candidatar-se a um terceiro mandato. Atualmente, Uribe tem um índice de aprovação de cerca de 80%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.