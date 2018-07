Iniciadas obras de recuperação de balsa no Guarujá A Dersa, empresa ligada à Secretaria Estadual de Transportes, iniciou hoje as obras de recuperação de um dos atracadouros de balsas do Guarujá, na travessia Santos-Guarujá. As gavetas de embarque e desembarque do atracadouro foram danificadas no dia 23 e julho, quando a embarcação FB 24 foi atingida pelo navio chinês Zen Hua 27. Desde então, o atracadouro estava inoperante, atrasando a travessia.