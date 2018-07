Iniciativa pode dar origem a brinquedo didático A professora Sabine Eggers visitou o Colégio Porto Seguro com sua equipe há cerca de um mês e, após palestra para os alunos, entregou-lhes os kits e coordenou as atividades com eles. Matthias Holtmann, diretor do currículo bilíngue da escola, avaliou a atividade de forma muito positiva.