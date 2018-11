Iniciativa será reproduzida no interior de SP A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo (SMA) acompanha com interesse o projeto Oásis, de pagamento por serviços ambientais na bacia da Represa Guarapiranga. De acordo com Helena Carrascosa, coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais da SMA, o modelo é bem sucedido e já serve de inspiração para outras iniciativas. "A regulamentação da lei estadual de mudanças climáticas, em junho, criou condições para o desenvolvimento desses projetos no Estado", diz Helena.