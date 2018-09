Início da Ponte Ary Torres segue interditado O início da Ponte Engenheiro Ary Torres, no acesso da Marginal do Pinheiros, permanecia parcialmente interditado por volta das 19 horas de hoje, por causa da carga de açúcar que caiu de uma carreta bitrem na pista. O acidente ocorreu por volta das 15 horas. O veículo carregado com 40 toneladas do produto tombou na via. Ninguém ficou ferido. Inicialmente, duas faixas da ponte foram bloqueadas. Esta noite, apenas uma pista seguia fechada, pois a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aguardava a chegada de um caminhão da empresa responsável pela carreta para remover a carga. Não havia, no entanto, lentidão no trecho. Às 19 horas, havia 12 km de congestionamento em toda a capital, em decorrência do excesso de veículos. A Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, e a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no sentido centro, acumulavam cada uma 2,7 quilômetros de morosidade. A circulação também era ruim na Avenida Washington Luís, no sentido centro, que apresentava pontos de parada por 1,8 quilômetros, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) registrava mais 1,7 quilômetro de lentidão, no sentido do Aeroporto de Congonhas.