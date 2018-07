Início de feriado é tranquilo nas estradas

De acordo com o a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), baseada em estimativas das concessionárias, passarão pelas estradas de São Paulo cerca de 1,7 milhão de veículos até o fim do feriado prolongado.

No domingo, 2 de junho, há expectativa de chuva. De acordo com a ClimaTempo, deve haver pancadas de chuva à tarde e à noite e períodos de tráfego intenso nas estradas, no sentido da Capital. Os motoristas devem redobrar a atenção nas pistas molhadas, escorregadias e com baixa visibilidade. As obras nas vias são outro ponto de atenção.

Confira os horários de pico da volta no domingo:

Fernão Dias

A retenção de 19 km, segundo informações da concessionária, foi consequência do tráfego intenso de veículos do km 63 ao km 44,2, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia (SP). No mesmo sentido, houve retenção do km 828 ao km 819, entre as regiões de São Sebastião da Bela Vista e Careaçu (MG), também devido ao tráfego intenso. O horário de pico previsto para o domingo vai das 12h às 23h.

Dutra

O tráfego fluiu normalmente, na tarde desta quinta-feira, nos dois sentidos da rodovia, segundo informações da concessionária. O horário de pico previsto para o domingo vai das 16h às 20h.

Castello Branco e Raposo Tavares

O tráfego de caminhões está proibido no corredor Castello Branco/Raposo Tavares, sentido Capital, durante o feriado, com exceção para cargas perecíveis. Para veículos leves, o tráfego permanece normal em todos os trechos da rodovia. Até segunda-feira, cerca de 520 mil veículos devem circular pelos dois sentidos. O horário de pico previsto para o domingo vai das 16h às 22h.

Anhanguera-Bandeirantes

O tráfego foi normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, nesta quinta, segundo as últimas informações da concessionária. O horário de pico previsto para o domingo vai das 13h às 22h.

Régis Bittencourt

Quem estiver saindo da capital paulista para Curitiba pela Rodovia Régis Bittencourt poderá utilizar o acostamento. O tráfego foi liberado do km 344 ao km 347 e do km 353 ao km 362, na região de Miracatu (SP). A ação faz parte da Operação de Tráfego Especial para o feriado. O horário de pico previsto para o domingo vai das 12h às 24h.

Anchieta e Imigrantes

Durante a operação de Corpus Christi, duas pistas da Anchieta e a pista nova da Rodovia dos Imigrantes operarão no sentido litoral. Com isso, a subida dos motoristas para a Capital será feita apenas pela rodovia dos Imigrantes. A companhia estima que entre 385 mil e 540 mil veículos devam passar pelas rodovias neste feriado. O horário de pico previsto para o domingo vai das 10h às 20h.

Ayrton Senna e Carvalho Pinto

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que liga a capital paulista à região serrana e ao Litoral Norte, teve movimentação tranquila nesta quinta-feira. Durante o feriado prolongado, a companhia estima que entre 385 mil e 540 mil veículos devam passar pelo local. O horário de pico previsto para o domingo vai das 16h às 20h.