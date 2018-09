Início de manhã com tráfego bom nas estradas em SP O motorista que utiliza as principais rodovias estaduais e federais dentro de São Paulo não enfrentava no início desta manhã dificuldades tanto para deixar a Região Metropolitana como para viajar em direção à capital paulista. Segundo as concessionárias que atuam no Estado, não há bloqueios relevantes nem ocorreram acidentes graves na última hora.