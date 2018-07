Inimigos poderosos

Assim que terminou o sorteio dos grupos do Mundial da África, em dezembro, o técnico da Espanha, Vicente del Bosque, foi bombardeado com perguntas a respeito da possibilidade de sua seleção enfrentar o Brasil já nas oitavas de final. "Nosso problema, agora, é a primeira fase"", repetia. Diante da insistência, enfim, rendeu-se. "Se for para pegar o Brasil, que seja na final. Para isso, porém, temos de fazer jus ao favoritismo que nos dão. Eles também.""

Del Bosque tem razão. Brasil, no Grupo G, e Espanha, que o sorteio colocou no H, são dois dos favoritos ao título. E o que se espera de ambos é que vençam suas chaves. Dessa forma, eventual cruzamento ocorrerá numa final inédita.

Pelo histórico das Eliminatórias e dos amistosos recentes, o Chile tem amplas chances de ficar em segundo no Grupo H e, assim, encarar o Brasil nas oitavas. Um jogo que poderá se tornar perigoso. Sob o comando do argentino Marcelo Bielsa, os chilenos cresceram. El Loco montou boa seleção, que joga de maneira ofensiva. Mas tem uma carência: se abre demais e a defesa fica muito desprotegida.

Nas Eliminatórias, Dunga soube explorar essa deficiência rival, tanto nos 3 a 0 de Santiago como nos 4 a 2 de Salvador. Os brasileiros são mais técnicos e estão mais entrosados.

Se fizer prevalecer seu favoritismo, o Brasil deverá ter pedreira nas quartas de final: a Holanda de Van Persie, Robben e Kuyt, seleção rápida, com jogadores habilidosos e inteligentes. Os holandeses costumam arrebentar nas Eliminatórias, mas na Copa se perdem por problemas dentro e fora do campo ? são comuns rusgas no relacionamento entre jogadores. Mas, se houver harmonia e sobressair seu bom futebol, a Laranja Mecânica será páreo duro e ainda deve ter torcida a favor.

Se a seleção de Dunga chegar à semifinal, outro forte desafio poderá surgir no caminho. A Inglaterra encorpou sob o comando do italiano Fábio Capello e tem excelente time, com destaque para Rooney, Lampard, Ferdinand, Gerrard e Terry. É quase um esquadrão e superá-lo exigirá muito suor, aplicação tática e também excelente preparo físico. Mas há quem duvide do poder do English Team e jogue as chances de eventual sucesso apenas nas costas de Rooney. Esses críticos consideram que, quando o atacante do Manchester United não está bem, a Inglaterra perde a inspiração.

Por essa tese, se o Brasil enfrentar os ingleses na semifinal, é bom o torcedor "secar" Rooney. O caminho para a final na teoria ficará mais fácil. Assim, o último obstáculo brasileiro, se o desejo de Del Bosque for atendido por completo, será a Espanha, campeã europeia e já há algum tempo líder no ranking da Fifa. Bater gente como Fernando Torres, Xavi, Iniesta, Marcos Senna e companhia não será tarefa das mais fáceis.

A Espanha faz por merecer a condição de uma das favoritas. No ano passado, na Copa das Confederações, porém, a expectativa era a mesma e a Fúria ficou pelo caminho. Agora terá de jogar muita bola. Mesmo porque, para chegar à final, os espanhóis certamente se defrontarão no caminho com forças como Argentina, Alemanha ou Itália. E vai ser duro superá-las.