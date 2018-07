Inmet confirma recorde de frio no ano em SP, com 9,7ºC O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou o segundo recorde consecutivo de frio este ano em São Paulo, registrado nesta madrugada. De acordo com o órgão, a temperatura mínima verificada no Mirante de Santana, zona norte paulistana, ponto oficial de medição, foi de 8,3 graus. Ontem, a marca tinha atingido 9,7 graus. Outras localidades do Estado de São Paulo também tiveram hoje recorde de frio em 2008. Em Campos do Jordão, por exemplo, os termômetros apontaram mínima de 3,2 graus. Em Iguape, cidade situada no litoral, a situação foi ainda pior, com a temperatura chegando a apenas 2,8 graus. Já no município de São Simão, foi registrada a marca de 5 graus. A previsão para a capital paulista para as próximas horas é de tempo encoberto, mas sem a ocorrência de chuva. Por enquanto, espera-se uma noite e madrugada de quarta-feira com menos frio do que o verificado hoje.