Inmet prevê chuva abaixo do padrão no RS O Rio Grande do Sul deve ter chuva abaixo do padrão no trimestre de junho a agosto, conforme prognóstico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em junho, a expectativa é de chuva abaixo da média no sul e leste do Estado. O período coincide com o plantio da safra de inverno. Os produtores gaúchos começaram a cultivar trigo este mês. Para julho, a tendência também é de chuvas abaixo do padrão, principalmente na parte norte do Estado. Por causa da previsão, o Inmet recomendou cautela no uso e manejo da água, para não reduzir a oferta em algumas regiões do Rio Grande do Sul. A temperatura mínima deve ficar dentro do padrão, enquanto é esperada máxima um pouco abaixo da média em julho.