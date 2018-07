Inmet prevê neve para a serra gaúcha no sábado Por causa da presença de uma massa de ar polar no sul do País, há possibilidade de queda de neve, amanhã, na região serrana do nordeste do Rio Grande do Sul e também no planalto sul de Santa Catarina. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No domingo, as condições se mantêm favoráveis à formação de geadas no Rio Grande do Sul, além das regiões oeste, meio-oeste e planalto de Santa Catarina. A ocorrência de geada poderá se repetir na segunda-feira no sul e oeste do Rio Grande do Sul.