Inmet prevê temporais para São Paulo até a 3ª feira

Desta sexta-feira até a próxima terça-feira (19), a previsão é de sol com tempo parcialmente nublado e chuvas que cairão especialmente no meio da tarde. A temperatura se mantém alta até a semana que vem, mas vai caindo gradativamente. Para esta sexta-feira, a previsão de máxima é de 32ºC durante o dia, passando para 30ºC no sábado, 29ºC no domingo, 27ºC na segunda e 26ºC na terça.

O meteorologista do Inmet Marcelo Schneider afirmou à Agência Brasil que há expectativa de chuvas com potencial de alagamento e risco de granizo nos próximos dias. "Até lá, isso não deve mudar muito. Deve ficar abafado com temperatura de 31º graus Celsius até 33ºC, durante o dia, e em torno de 21ºC na madrugada. O calor de verão permanece com forte umidade", explicou.

Na quinta-feira (14) foram registrados 80 pontos de alagamentos, sendo 40 intransitáveis, fechamento do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, por cerca de uma hora para pousos e decolagens e interdições parciais de ruas provocadas pela queda de 14 árvores.

Ainda de acordo com Schneider, a quinta-feira (14) foi o dia mais quente do ano, chegando aos 33,3ºC. De acordo com a medição feita em uma das bases do Inmet, em Barueri, município próximo à zona oeste, o volume pluviométrico chegou a 76 milímetros (mm). O volume médio por mês chega a 230 mm.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que a chuva de quinta-feira (14) começou na zona leste com índices pluviométricos de 26,6 mm no bairro de Itaquera, o que equivale a 12% da média prevista para o mês.

A região mais atingida foi a zona oeste, com 73,6 mm, que equivale a 34% da média para o mês. O bairro Pinheiros registrou o maior índice pluviométrico, com 100 mm, quase a metade (46%) do previsto para fevereiro.