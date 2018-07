Inmet: SP tem madrugada mais fria do ano, com 8,5ºC A cidade de São Paulo registrou hoje a madrugada mais fria do ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Medição do órgão feita no Mirante de Santana, na zona norte, mostra que a temperatura mínima na cidade foi de 8,5ºC, superando a marca anterior, que era de 8,7ºC no dia 7 de junho. Ontem, a capital paulista também registrou a tarde mais fria do ano, com a máxima chegando aos 14,1ºC.