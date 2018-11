Inmetro anuncia consulta nacional para discutir ABNT O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou hoje no Diário Oficial da União um edital no qual anuncia a abertura de um processo de consulta nacional sobre a elaboração, revisão ou até cancelamento de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os projetos de norma da ABNT em discussão podem ser consultados no site www.abnt.org.br/consultanacional.