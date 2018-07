Inmetro vai lançar guia sobre etiqueta veicular

"A nossa intenção é lançar (o guia) no dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor", disse Borges durante debate sobre automóvel e consumo, nesta terça-feira, em São Paulo. Ele afirmou que o material está em fase de aprovação. "O guia é basicamente o seguinte: por que existe esse programa (de etiquetagem), por que é bom para você (consumidor), onde fica localizada a etiqueta no veículo e como ler as informações."

Questionado sobre as razões de a GM não ter aderido ao programa, cuja participação hoje é voluntária, Borges disse não saber o motivo. "Mas em algum momento acreditamos que (a GM) vai entrar também, porque é bom para todos." Ele afirmou que o programa vem ganhando adeptos e atualmente conta com 25 fabricantes no País.