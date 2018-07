Inocentes de Belford Roxo estreia entre as grandes do RJ A maratona de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca começou com a estreia da Inocentes de Belford Roxo entre as grandes escolas de samba do Rio. A escola apresentou uma homenagem à cultura e religião da Coréia do Sul, com o enredo "As Sete Confluências do Rio Han", desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Gonçalves, o mesmo responsável pela entrada da escola no grupo Especial, com a vitória no grupo de acesso em 2012.