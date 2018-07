Inocentes estourou tempo de desfile em dois minutos

Dois componentes da escola passaram mal durante o desfile - uma baiana e um destaque do abre alas. Elas tiveram que ser retiradas no meio da apresentação, na passarela, o que também pode representar um problema para a escola iniciante. Apesar dos problemas, os integrantes da Belford Roxo não escondiam a alegria ao fim da apresentação e comemoraram na dispersão, embora sem os clássicos gritos de `campeã''.

No desfile, a escola surpreendeu o público com um carro alegórico sobre os avanços tecnológicos da Coreia do Sul. Com mais de sete metros de altura, a alegoria tinha uma escultura que misturava as feições de um de tigre com engrenagens e telões de led.