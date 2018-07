Inocentes teve problemas de evolução e levou calote Estreante no Grupo Especial das escolas de samba do Rio, a escola Inocentes de Belford Roxo fez um desfile simples sobre os 50 anos da imigração da Coreia do Sul no Brasil, e foi marcada por pequenos problemas de evolução. Dois passistas passaram mal no desfile, e tiveram que ser retirados. Um carro alegórico teve problemas e ficou parado durante cinco minutos, atrasando a agremiação. No final, a Inocentes de Belford Roxo precisou correr e ainda assim ultrapassou o tempo do desfile.