Inovações Depois de passar por Rio de Janeiro e Brasília, chega a São Paulo o projeto Ponte Aérea Portenha ? Eletrotango, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Rua Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. Durante quatro terças-feiras, os grupos portenhos Tanghetto (22/09), Otros Aires (29/09), Narcotango (06/10) e San Telmo Lounge (13/10) vão se apresentar pela primeira vez no Brasil para mostrar o encontro do tango com a música eletrônica. A supervisão musical do projeto foi feita pelo percussionista argentino, radicado no Brasil, Ramiro Musotto, que morreu no último dia 11, em Salvador, em decorrência de um câncer.