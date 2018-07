Inovações do ''Estado'' seguem nos suplementos

As novidades que o Estado começou a publicar no final de semana se estenderão pelos próximos dias, com os suplementos conhecidos do leitor ainda mais elegantes e modernos e com a estreia de cadernos e seções. Desde o lançamento do Sabático, no dia 13, com a entrevista exclusiva do escritor e filósofo Umberto Eco, o Estado vem apresentando inovações diariamente em todo o seu conteúdo.

O novo projeto gráfico do jornal, implementado no domingo, trouxe mudanças também nos cadernos Aliás, TV e Casa, além do novo Caderno 2 Domingo. Nas editorias diárias, o jornal deu início a seções como Planeta, que sai todos os dias na editoria Vida e se dedica a acompanhar em detalhe os temas ambientais e de sustentabilidade. Às quartas-feiras, Planeta terá uma página com reportagens especiais.

A oferta de seções novas inclui Visão Global, uma seleção de artigos publicados em grandes jornais internacionais, e Websfera, com o melhor dos sites da mídia internacional, em notas rápidas.

Ontem, o recém-lançado Negócios e o Link já chegaram aos leitores com um desenho mais elegante. No Link, algumas seções que estrearam há cerca de um mês, como Personal Nerd e Servidor, foram pensadas para o novo projeto e atendem à demanda de melhor distribuição entre reportagens e serviços. Além disso, a área do Link no estadão.com.br é uma das mais completas do portal, com nove blogs no ar, e ainda há mais por vir.

Hoje, é a vez da estreia do Viagem, que, além do visual mais organizado e do novo nome (substituindo o antigo Viagem&Aventura), ganhou em interação com os leitores. Na internet, ela é ampliada por meio da conexão com mídias sociais e com um blog no estadão.com.br.

No papel, a interação acontece em seções onde o leitor dá sua opinião e tira dúvidas. O suplemento aumenta seus serviços em seções como a Embarque, com produtos úteis para viajantes, desde equipamentos eletrônicos a itens específicos para modalidades de aventura.

O Agrícola chega amanhã com design novo e sua seção de cartas ampliada, aumentando, assim, a interação com o leitor. Na quinta-feira, o Paladar vai continuar a falar de gastronomia de uma forma inventiva e aprofundada, agora com uma nova paginação, que inclui o lançamento oficial da coluna Glupt!, de Luiz Horta.

Na sexta-feira, o Divirta-se substitui o antigo Guia e abre o fim de semana mantendo sua ampla oferta de dicas de cultura e lazer para toda a família, com roteiros de bares, restaurantes, shows e exposições.

Além do Sabático, os sábados terão mais duas novidades. O Caderno2+Música abordará as diferentes tendências musicais com perfis e entrevistas de artistas, reportagens e seções especiais.

O caderno fará um acompanhamento do mercado musical global. Cinco novos colunistas vão se revezar semanalmente na coluna Ouvido Absoluto: Gilberto Mendes, Claudia Assef, Nei Lopes, Roberto Muggiati e Lúcio Ribeiro. Para que o caderno também possa ser "visto" e "ouvido", o estadão.com.br e a Rádio Eldorado vão veicular material multimídia relacionado às reportagens. E mais uma inovação: o Projeto Musique, um festival de MPB na internet que permitirá a qualquer pessoa musicar letras de grandes compositores. Um júri especializado escolherá os melhores trabalhos.

A outra surpresa dos sábados será o Estadinho. Vai mudar de formato: em vez de tabloide, as crianças vão receber um gibi com atividades ligadas a literatura, já que o objetivo é incentivar os pequenos a ler e escrever. Outra estreia é a do Professor Sassá, um criativo especialista em trabalhos manuais e brincadeiras com materiais variados. Em breve, eventos em livrarias, como a Sessão Estadinho de Contação de Histórias, serão agendados.

