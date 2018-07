Inpe: 1.123 km² foram devastados na Amazônia em abril O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou hoje os dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos (Deter), que utiliza satélites para monitorar a devastação a cada quinze dias na região amazônica, com relação ao mês de abril. Em abril deste ano, foram desmatados 1.123 km², ante 145 km² em março. A diferença está na visibilidade. Em março, os Estados que formam a Amazônia Legal estavam cobertos por 78% de nuvens. Já em abril, os dados foram detectados com 53% de nebulosidade. "A cada dez segundos, uma área semelhante a um campo de futebol é desmatada na Amazônia", afirma Gilberto Câmara, diretor do Inpe. Segundo Câmara, os dados dos satélites mostram que a destruição na Amazônia Legal cresce a passos largos. "Nos últimos três anos havia caído, mas neste ano deve voltar a crescer. Ainda não sabemos quanto, mas o desmatamento continua crescente", completou.