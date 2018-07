Inpe: cidade em SP tem menor índice de umidade do ar A umidade do ar foi de apenas 9% em Presidente Prudente, no interior paulista, a mais baixa registrada hoje no País, segundo José Felipe Farias, meteorologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), órgão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Cachoeira Paulista. "Hoje é a mais baixa do Brasil, a região oeste de São Paulo está numa situação de alerta por causa da baixa umidade relativa do ar", afirma.