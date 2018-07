Inpe: degradação na Amazônia supera desmatamento

Os números do novo produto, o Mapeamento da Degradação Florestal na Amazônia Brasileira, chamado Degrad, foram divulgados também ontem pelo Inpe, junto com os dados do Prodes e do Deter - todos sistemas de monitoramento por satélite, com finalidades diferentes. A proposta é que o Degrad funcione como uma ferramenta de alerta para áreas que ainda não foram desmatadas, mas estão caminhando nessa direção.

?Há um processo de degradação da floresta que muitas vezes é progressivo - começa com a exploração de madeira, passa pelo fogo e chega ao desmatamento?, disse o coordenador do Programa Amazônia do Inpe, Dalton Valeriano. Segundo ele, o Degrad visa a ?consertar uma informação que era enviesada?. ?Quando as pessoas veem aquelas áreas verdes nas imagens de satélite do Prodes ficam com a impressão de que ali há uma floresta intacta. Mas não é isso?, diz ele. ?A floresta está degradada. Ela simplesmente não foi convertida em pasto ou agricultura ainda.?

Divisão de multas

O governo federal quer dividir com Estados os recursos arrecadados com multas e apreensões em crimes ambientais. Um projeto de lei tratando da divisão está sendo finalizado pelo Ministério da Justiça e deverá ser encaminhado nos próximos dias para a Casa Civil. O porcentual que caberá a cada um dos Poderes não está definido, mas a verba será carimbada. Só poderá ser usada para reforçar ações de fiscalização e compensação social nos municípios. ?É uma forma de envolver os Estados?, afirma Alexandre Aragon, secretário adjunto de Segurança Nacional do Ministério da Justiça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.