Inpe: MT lidera desmatamento da Amazônia em abril O Mato Grosso concentrou a maior área desmatada da Amazônia Legal, de acordo com os dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos (Deter), que utiliza satélites para monitorar a devastação a cada quinze dias na região amazônica, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No Estado governado por Blairo Maggi (PR), foi devastada uma área de 794,1 km², sendo que 14% do Estado estava coberto por nuvens à época da observação. No mesmo mês, o Inpe apontou que a Floresta Amazônica teve 1.123 km² devastados, uma área equivalente à da cidade do Rio de Janeiro (1161 km²). Em seguida aparece Roraima, com 284,8 km² derrubados e 18% da região encoberta. Rondônia desmatou 34,6 km² de floresta e tinha 5% de seu território sob nuvens. O Deter detecta apenas áreas desmatadas com mais de 25 hectares e considera regiões de corte raso e em processo de desmatamento por degradação florestal. O sistema está em operação desde 2004 e dá suporte à fiscalização e controle de desmatamento.