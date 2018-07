Inpe registra mais de 12 mil focos de queimadas no País

De acordo com o boletim, atualizado às 16h30 de hoje, o país registra 12.551 focos de incêndio. Só em Mato Grosso foram notificados 4.126 casos, seguido por Pará, com 3.458 registros de queimadas.

Em toda a América do Sul, o Brasil aparece em primeiro lugar na lista elaborada pelo Inpe, seguido pela Bolívia, que registra 4.315 focos. O terceiro país a registrar maior número de queimadas é a Argentina, com 859 casos.

O número de queimadas tende a aumentar, por conta da presença de uma grande e forte massa de ar seco que vai bloquear o avanço de uma frente fria no Sul do Brasil. A semana será de sol e ar seco na maior parte do Brasil, segundo previsão da Climatempo.