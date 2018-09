Inpe suspende divulgação de dados sobre desmatamento

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) decidiu suspender a divulgação que faria nesta segunda-feira, 26, em São José dos Campos, São Paulo, das análises do Sistema de Detecção de Desmatamentos (Deter) para o mês de abril de 2008. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a divulgação foi suspensa até que seja acertado com o futuro ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, um novo esquema de apresentação dos dados. Veja também: Lula intervém em discussão entre Minc e Maggi Maggi contesta dado sobre Amazônia divulgado por Minc Maggi prepara ofensiva contra Minc sobre dados do Inpe Minc não consegue liberação de R$ 1 bi do setor ambiental Minc deve propor mudanças nos licenciamentos ambientais Especial: Amazônia - Grandes reportagens A expectativa, conforme anúncio feito por Carlos Minc, é de que os dados do Inpe indicariam a continuidade do desmatamento da Amazônia. O Palácio do Planalto confirmou que Carlos Minc toma posse na terça-feira, 27, às 15 horas, no Palácio do Planalto. Às 18 horas, haverá a transmissão de cargo na sede da Agência Nacional de Águas (ANA).