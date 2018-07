INPI decide que marca iphone no Brasil é direito da Gradiente--fonte

A Gradiente, que pediu o registro do nome em 2000, obteve a autorização oito anos depois.

A norte-americana Apple, que tem o smartphone com o mesmo nome, fez o pedido de registro da marca no país em 2007, ano em que lançou a primeira versão do celular, segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato.

A grafia do nome do celular da Apple tem uma letra maiúscula --iPhone. Segundo a fonte, isso "é indiferente" para o registro da marca.

"A Apple agora pode recorrer da decisão no INPI ou na Justiça", afirmou a fonte.

Procurada pela Reuters no Brasil, a Apple afirmou que não comentaria o assunto.

A IGB Eletrônica arrendou a marca Gradiente para a Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD) em 2011 para levantar recursos e pagar credores.

Em dezembro passado, a empresa lançou uma família de celulares inteligentes "iphone" e informou que iria adotar "todas as medidas utilizadas por empresas de todo o mundo para assegurar a preservação de seus direitos de propriedade intelectual" no Brasil.

A decisão oficial do INPI será publicada na Revista de Propriedade Intelectual em 13 de fevereiro, conforme a fonte.

(Por Juliana Schincariol)