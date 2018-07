Inquérito aponta que BBC não pressionou para encobrir crimes de Savile

As notícias dos crimes de Savile tumultuaram a BBC, com acusações de que a emissora cancelou uma reportagem investigativa sobre Savile em favor de um programa de tributo depois que ele morreu no ano passado.

A polícia disse acreditar que Savile cometeu um número sem precedentes de crimes sexuais, e suspeitam de envolvimento dele em 199 casos de abusos, principalmente envolvendo crianças, incluindo 31 estupros.

O escândalo, que dominou as manchetes na Grã-Bretanha em outubro e novembro, resultou na demissão de seu diretor geral com apenas 54 dias na função e suscitou algumas questões difíceis para o seu antecessor, Mark Thompson, que recentemente assumiu o cargo de executivo-chefe do New York Times.

Um inquérito independente publicado nesta quarta-feira apontou que não tinha sido encontrada qualquer evidência de que os gerentes da BBC impuseram pressão sobre o editor do programa de investigações "Newsnight" para cancelar a reportagem.

Contudo, o inquérito afirmou que a emissora fracassou em lidar com as revelações em torno da ex-estrela devido à má gestão, que resultou em caos e confusão. Thompson foi inocentado de qualquer irregularidade.

As acusações contra Savile foram finalmente divulgadas pela emissora rival ITV e cerca de 450 pessoas, desde então, apresentaram informações sobre Savile à polícia.

O relatório disse que o ex-chefe da BBC Events tinha enviado um email a George Entwistle em 2010 para discutir se a BBC deveria preparar um obituário para Savile na ocasião de sua morte. Um segundo email para Entwistle se referiu ao "lado mais sombrio da história".

A BBC Trust, órgão que governa a emissora financiada publicamente, disse que aceitou o relatório na íntegra e iria implantar todas as suas recomendações para uma melhor gestão.