Inquérito civil contra Iurd prossegue

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de anular a ação penal contra dez integrantes da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) não atinge o inquérito civil aberto pela Promotoria do Patrimônio Público e Social para apurar desvio de recursos da instituição religiosa para empresas controladas pela Iurd. Segundo o promotor Saad Mazloum, que dirige a investigação na esfera civil, o trânsito de dinheiro da igreja "justifica a ação de extinção das empresas".

Ao anular a ação penal proposta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o TJ, na prática, pôs fim a dois anos de investigação dos promotores. Os autos serão remetidos para a Justiça Federal, competente para apreciar trânsito de dinheiro no exterior.