Inquérito do caso Yoki irá para a Justiça de São Paulo O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Marcos Matsunaga, diretor executivo da Yoki, uma das maiores empresas de alimentos do País, será encaminhado, em caráter de urgência, para a Justiça de São Paulo. A determinação é do juiz da Vara Criminal de Cotia, na Grande São Paulo, anunciada na quinta-feira. Marcos Matsunaga foi assassinado dentro de seu apartamento, na zona oeste de São Paulo, no dia 19 de maio. Elize Matsunaga, então mulher do executivo, confessou o crime.