Inquérito é aberto para apurar desabamento em Sorocaba O Ministério Público Estadual (MPE) anunciou nesta terça-feira (15) a abertura de inquérito para apurar as causas do desabamento de um muro que causou a morte de sete pessoas, na noite de 20 de dezembro, em Sorocaba (SP). De acordo com o promotor de Justiça Jorge Alberto Marum, a promotoria vai acompanhar as investigações da Polícia Civil sobre as causas do desmoronamento.